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Опади "відійдуть". Синоптик пояснила, коли українцям чекати сухої погоди

Незабаром дощів в Україні стане менше (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні, 15 жовтня, над територією України починається зміна повітряних потоків - найближчими днями надходитимуть повітряні маси з північних широт, тож у деяких областях вночі можливі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Коли українцям чекати сухої погоди

За словами експерта, оскільки зараз - середина жовтня, погодні умови можуть бути досить різноманітними. Водночас найближчими днями денні температури повітря у більшості регіонів України очікуються в межах 6-13 градусів за Цельсієм.

Дещо тепліше може бути на Закарпатті та півдні України - до 15 градусів вище нуля.

"Якщо говорити, наприклад, про опади, то в нас ще ось сьогодні (у вівторок, 15 жовтня, - Ред.) та завтра (у середу, 16 жовтня, - Ред.) можуть бути опади. Такі залишкові процеси від неактивних атмосферних фронтів, які пов'язані з улоговиною, що знаходиться на північ від території України", - розповіла синоптик.

Водночас з четверга, 17 жовтня, на погодні процеси в Україні впливатиме поле високого тиску, що забезпечить прояснення та нічні заморозки.

"Але, в той же час, денна температура... Вдень буде більш комфортно. Тому що буде менше вітру", - зауважила Птуха.

Вона додала, що в цілому до кінця цього тижня - початку наступного в Україні переважатиме погода без опадів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що від середи, 16 жовтня, погода в Україні суттєво погіршиться.

Так, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій громадян попередили, що значно похолодає у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, а також у північних і західних областях.

У Києві та області на заморозки слід чекати вже з четверга, 17 жовтня.

Крім того, в Україні встановлено другий (помаранчевий) рівень небезпеки. У ДСНС нагадали, що в гори краще підійматися лише за сприятливої погоди.

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