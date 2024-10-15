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Осадки "отойдут". Синоптик объяснила, когда украинцам ждать сухой погоды

В скором времени дождей в Украине станет меньше (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня, 15 октября, над территорией Украины начинается смена воздушных потоков - в ближайшие дни будут поступать воздушные массы с северных широт, так что в некоторых областях ночью возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Когда украинцам ждать сухой погоды

По словам эксперта, поскольку сейчас - середина октября, погодные условия могут быть достаточно разнообразными. В ближайшие дни дневные температуры воздуха в большинстве регионов Украины ожидаются в пределах 6-13 градусов по Цельсию.

Немного теплее может быть на Закарпатье и на юге Украины - до 15 градусов выше нуля.

"Если говорить, например, об осадках, то у нас еще вот сегодня (во вторник, 15 октября, - Ред.) и завтра (в среду, 16 октября, - Ред.) могут быть осадки. Такие остаточные процессы от неактивных атмосферных фронтов, которые связаны с котловиной, которая находится севернее территории Украины", - рассказала синоптик.

В то же время с четверга, 17 октября, на погодные процессы в Украине будет влиять поле высокого давления, которое обеспечит прояснение и ночные заморозки.

"Но в то же время дневная температура... Днем будет более комфортно. Потому что будет меньше ветра", - отметила Птуха.

Она добавила, что в целом до конца этой недели - начала следующей в Украине будет преобладать погода без осадков.

Напомним, ранее мы рассказывали, что со среды, 16 октября, погода в Украине существенно ухудшится.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям граждан предупредили, что значительно похолодает в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, а также в северных и западных областях.

В Киеве и области заморозки следует ожидать уже с четверга, 17 октября.

Кроме того, в Украине установлен второй (оранжевый) уровень опасности. В ГСЧС напомнили, что в горы лучше подниматься только при благоприятной погоде.

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