Опади "відійдуть". Синоптик пояснила, коли українцям чекати сухої погоди

Відсьогодні, 15 жовтня, над територією України починається зміна повітряних потоків - найближчими днями надходитимуть повітряні маси з північних широт, тож у деяких областях вночі можливі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Коли українцям чекати сухої погоди

За словами експерта, оскільки зараз - середина жовтня, погодні умови можуть бути досить різноманітними. Водночас найближчими днями денні температури повітря у більшості регіонів України очікуються в межах 6-13 градусів за Цельсієм.

Дещо тепліше може бути на Закарпатті та півдні України - до 15 градусів вище нуля.

"Якщо говорити, наприклад, про опади, то в нас ще ось сьогодні (у вівторок, 15 жовтня, - Ред.) та завтра (у середу, 16 жовтня, - Ред.) можуть бути опади. Такі залишкові процеси від неактивних атмосферних фронтів, які пов'язані з улоговиною, що знаходиться на північ від території України", - розповіла синоптик.

Водночас з четверга, 17 жовтня, на погодні процеси в Україні впливатиме поле високого тиску, що забезпечить прояснення та нічні заморозки.

"Але, в той же час, денна температура... Вдень буде більш комфортно. Тому що буде менше вітру", - зауважила Птуха.

Вона додала, що в цілому до кінця цього тижня - початку наступного в Україні переважатиме погода без опадів.