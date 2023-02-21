Опади та до -12 морозу. Синоптики розповіли про погоду на завтра

Завтра, в середу, 22 лютого, в Україні очікується невеликий сніг, невеликий дощ. Ударить мороз до -12 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура у північно-східних та Луганській областях вночі 7-12° морозу, в Сумській області до 15° морозу, вдень 3-8° морозу; на решті території протягом доби від 2° тепла до 3° морозу (вдень у південних та західних областях 3-8° тепла, на Закарпатті та півдні Одеської області до 11°).

Хмарно з проясненнями. Вночі в більшості областей невеликий сніг, вдень без істотних опадів, лише у західних областях невеликий дощ.

Як повідомлялось, українців попереджають про ймовірність сходу лавин у Карпатах на високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей та високогір'я західної та центральної частини Закарпатської області, у горах Львівської та Чернівецької областей.

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