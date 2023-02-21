Осадки и до -12 мороза. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра, в среду, 22 февраля, в Украине ожидается небольшой снег, небольшой дождь. Ударит мороз до -12 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура в северо-восточных и Луганской областях ночью 7-12° мороза, в Сумской области до 15° мороза, днем 3-8° мороза; на остальной территории в течение суток от 2° тепла до 3° мороза (днем в южных и западных областях 3-8° тепла, в Закарпатье и юге Одесской области до 11°).

Облачно с прояснениями. Ночью в большинстве областей небольшой снег, днем без существенных осадков, лишь в западных областях небольшой дождь.

Как сообщалось, украинцев предупреждают о вероятности схода лавин в Карпатах на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей и высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в горах Львовской и Черновицкой областей.

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