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Осадки и до -12 мороза. Синоптики рассказали о погоде на завтра

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Украина, Вторник 21 февраля 2023 16:03
Осадки и до -12 мороза. Синоптики рассказали о погоде на завтра Фото: синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, в среду, 22 февраля, в Украине ожидается небольшой снег, небольшой дождь. Ударит мороз до -12 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. Ночью в большинстве областей небольшой снег, днем без существенных осадков, лишь в западных областях небольшой дождь.

Ветер

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха

Температура в северо-восточных и Луганской областях ночью 7-12° мороза, в Сумской области до 15° мороза, днем 3-8° мороза; на остальной территории в течение суток от 2° тепла до 3° мороза (днем в южных и западных областях 3-8° тепла, в Закарпатье и юге Одесской области до 11°).

Осадки и до -12 мороза. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Как сообщалось, украинцев предупреждают о вероятности схода лавин в Карпатах на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей и высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в горах Львовской и Черновицкой областей.

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