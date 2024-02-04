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Опади, пориви вітру, але "хороші плюси". Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Україна, Неділя 04 лютого 2024 16:28
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Опади, пориви вітру, але "хороші плюси". Синоптики дали прогноз на завтра в Україні Фото: синоптики дали прогноз на завтра в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Попри те, що Стрітення в Україні минуло 2 лютого, весна з зимою все ніяк не можуть визначитись, чиї синоптичні "примхи" головніше. Тому і погода 5 лютого в Україні буде зимово-весняною - поряд зі снігом та сильним вітром термометри покажуть до 11° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прояви зими

Завтра часом очікуються дощ та мокрий сніг.

"Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, пориви 17-22 м/с, на заході та півдні вдень місцями 25 м/с", - попередили синоптики про вітряні пориви.

Прояви весни

Попри "зимові" опади, завтра буде тепло, а вночі температура повітря покаже ледве помітні "мінуси".

"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та у південній частині 6-11° тепла", - додають в "Укргідрометцентрі".

Опади, пориви вітру, але &quot;хороші плюси&quot;. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Погода в лютому та навесні 2024 в Україні

За даними народного синоптика, на початку місяця на Одещині та у Криму можливе прогрівання повітря в денні години вище +10, а ближче до середини лютого не виключені значення 15-20 градусів тепла в окремі дні.

Додамо, що Тимко III, головний бабак-синоптик Харківської області, дав свій прогноз на весну 2024. Пухнастий метеоролог передбачив, що весна буде лише за шість тижнів. Детальніше - в матеріалі.

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