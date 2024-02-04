Осадки, порывы ветра, но "хорошие плюсы". Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Несмотря на то, что Сретение в Украине прошло 2 февраля, весна с зимой все никак не могут определиться, чьи синоптические "капризы" главнее. Поэтому и погода 5 февраля в Украине будет зимне-весенней - наряду со снегом и сильным ветром термометры покажут до 11° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Проявления зимы

Завтра временами ожидается дождь и мокрый снег.

"Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме Закарпатья, порывы 17-22 м/с, на западе и юге днем местами 25 м/с", - предупредили синоптики о ветреных порывах.

Проявления весны

Вопреки "зимним" осадкам, завтра будет тепло, а ночью температура воздуха покажет едва заметные "минусы".

"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза; днем 2-7° тепла, в Закарпатье и в южной части 6-11° тепла", - добавляют в "Укргидрометцентре".

Погода в феврале и весной 2024 в Украине

По данным народного синоптика, в начале месяца в Одесской и Крыму возможно прогревание воздуха в дневные часы выше +10, а ближе к середине февраля не исключены значения 15-20 градусов тепла в отдельные дни.

Добавим, что Тимко III, главный сурок-синоптик Харьковской области, дал свой прогноз на весну 2024. Пушистый метеоролог предсказал, что весна будет только через шесть недель. Подробнее - в материале.