Опади місцями, але не всюди. Синоптики назвали регіони, які "пронесе"

"Вдень на північному-сході країни помірні опади, у західних та південно-західних областях без опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 2-7° тепла; у південній частині вдень 7-12°.

В Карпатах вдень без опадів, температура повітря вдень близько 0°.

Різке похолодання в Україні

В Україні з 19 по 23 листопада очікується сильне похолодання. Подекуди температура опускатиметься до -14 градусів. Зокрема, вночі 23 і 24 листопада в північній частині України та на північному сході (Сумська, Полтавська та Харківська області) температура впаде від -10 до -14 градусів. Крім того, є висока ймовірність снігу в багатьох областях.