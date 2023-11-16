RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Осадки местами, но не всюду. Синоптики назвали регионы, которые "пронесет"

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 16 ноября, весь день в УКраине будут дожди, правда местами. В частности, осадков не ожидается в западных и юго-западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Днем на северо-востоке страны умеренные осадки, в западных и юго-западных областях без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 2-7° тепла; в южной части днем 7-12°.

В Карпатах без осадков, температура воздуха днем около 0°.

Резкое похолодание в Украине

В Украине с 19 по 23 ноября ожидается сильное похолодание. Кое-где температура будет опускаться до -14 градусов. В частности, в ночные часы 23 и 24 ноября в северной части Украины и на северо-востоке (Сумская, Полтавская и Харьковская области) температура упадет от -10 до -14 градусов. Кроме того, есть высокая вероятность снега во многих областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода