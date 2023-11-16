Осадки местами, но не всюду. Синоптики назвали регионы, которые "пронесет"

"Днем на северо-востоке страны умеренные осадки, в западных и юго-западных областях без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 2-7° тепла; в южной части днем 7-12°.

В Карпатах без осадков, температура воздуха днем около 0°.

Резкое похолодание в Украине

В Украине с 19 по 23 ноября ожидается сильное похолодание. Кое-где температура будет опускаться до -14 градусов. В частности, в ночные часы 23 и 24 ноября в северной части Украины и на северо-востоке (Сумская, Полтавская и Харьковская области) температура упадет от -10 до -14 градусов. Кроме того, есть высокая вероятность снега во многих областях.