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В ОП зробили заяву щодо другого Саміту миру

Фото з першого Саміту миру (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Дата другого Глобального саміту миру буде відома після завершення тематичних конференцій. Вони відбудуться до кінця жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радниці глави Офісу президента Україн Дарії Зарівни.

Зазначимо, сьогодні ЗМІ повідомляли, що за словами Зарівни, другий саміт миру, який очікувався в листопаді 2024 року, не відбудеться. Радниця глави ОП роз'яснила цю інформацію.

"Протягом жовтня відбудеться низка тематичних конференцій по пунктах формули миру. Остання така конференція пройде 30-31 жовтня", - повідомила Зарівна.

За її словами питання дати проведення другого Саміту миру буде вирішуватись після завершення тематичних конференцій.

Другий саміт миру

Нагадаємо, в Офісі президента зазначили, що другий Саміт миру відбудеться після напрацювання спільного мирного плану з 10 пунктів української формули миру. Зустріч може відбутися до кінця 2024 року.

Тим часом Росія заявила, що не братиме участі у другому Саміті миру.

Про те, чому країна-агресор не планує брати участь у зустрічі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Саміт миру