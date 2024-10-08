В ОП зробили заяву щодо другого Саміту миру

Зазначимо, сьогодні ЗМІ повідомляли, що за словами Зарівни, другий саміт миру, який очікувався в листопаді 2024 року, не відбудеться. Радниця глави ОП роз'яснила цю інформацію.

"Протягом жовтня відбудеться низка тематичних конференцій по пунктах формули миру. Остання така конференція пройде 30-31 жовтня", - повідомила Зарівна.

За її словами питання дати проведення другого Саміту миру буде вирішуватись після завершення тематичних конференцій.