В ОП сделали заявление о втором Саммите мира

Отметим, сегодня СМИ сообщали, что, по словам Заривны, второй саммит мира, который ожидался в ноябре 2024 года, не состоится. Советник главы ОП разъяснила эту информацию.

"В течение октября состоится ряд тематических конференций по пунктам формулы мира. Последняя такая конференция пройдет 30-31 октября", - сообщила Заривна.

По ее словам, вопрос даты проведения второго Саммита мира будет решаться после завершения тематических конференций.