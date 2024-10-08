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В ОП сделали заявление о втором Саммите мира

Фото с первого Саммита мира (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Дата второго Глобального саммита мира будет известна после завершения тематических конференций. Они состоятся до конца октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советницы главы Офиса президента Украины Дарии Заривны.

Отметим, сегодня СМИ сообщали, что, по словам Заривны, второй саммит мира, который ожидался в ноябре 2024 года, не состоится. Советник главы ОП разъяснила эту информацию.

"В течение октября состоится ряд тематических конференций по пунктам формулы мира. Последняя такая конференция пройдет 30-31 октября", - сообщила Заривна.

По ее словам, вопрос даты проведения второго Саммита мира будет решаться после завершения тематических конференций.

Второй саммит мира

Напомним, в Офисе президента отметили, что второй Саммит мира состоится после наработки совместного мирного плана по 10 пунктам украинской формулы мира. Встреча может пройти до конца 2024 года.

Тем временем Россия заявила, что не будет участвовать во втором Саммите мира.

О том, почему страна-агрессор не планирует участвовать во встрече - читайте в материале РБК-Украина.

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Саммит мира