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ОП о встрече Зеленского и Путина: переговоры необходимы, но нужно иметь позиции

Фото: Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным необходимы, чтобы остановить войну. Однако для встречи украинская сторона должна иметь определенные позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Встреча на уровне президентов необходима, потому что только так можно будет решить принципиальный спор между Украиной и Россией и остановить войну", - сказал Подоляк в эфире программы "Свобода Live".

По его словам, для того, чтобы встреча Зеленского и Путина состоялась, Украине необходимо иметь определенные позиции. Подоляк добавил, что украинцы должны доказать свою способность воевать и уже сделали это. Также надо убедить Россию в том, что она будет много терять не только в экономическом смысле, но и на полях сражений.

"И тогда за столом переговоров будет гораздо проще отстаивать свою позицию, потому что это не мы спровоцировали войну, на нас напали", - подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, ранее Подоляк заявил о необходимости одержать несколько громких побед перед встречей Зеленского и Путина.

Отметим, Зеленский назвал встречу с Путиным отсутствием выбора у Украины, поскольку только глава Кремля может остановить войну.

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