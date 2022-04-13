RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ОП про зустріч Зеленського і Путіна: переговори необхідні, але потрібно мати позиції

Фото: Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Переговори президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним необхідні, щоб зупинити війну. Однак для зустрічі українська сторона повинна мати певні позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Зустріч на рівні президентів необхідна, тому що тільки так можна буде вирішити принципову суперечку між Україною і Росією і зупинити війну", - сказав Подоляк в ефірі програми "Свобода Live".

За його словами, для того, щоб зустріч Зеленського і Путіна відбулася, Україні необхідно мати певні позиції. Подоляк додав, що українці повинні довести свою здатність воювати і вже зробили це. Також треба переконати Росію в тому, що вона буде багато втрачати не тільки в економічному сенсі, але і на полях битв.

"І тоді за столом переговорів буде набагато простіше відстоювати свою позицію, тому що це не ми спровокували війну, на нас напали", - підкреслив радник глави ОП.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив про необхідність здобути кілька гучних перемог перед зустріччю Зеленського і Путіна.

Зазначимо, Зеленський назвав зустріч з Путіним відсутністю вибору в України, оскільки тільки глава Кремля може зупинити воїну.

Війна Росії проти України триває 49-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінОфіс президентаВійна Росії проти України