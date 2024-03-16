ОП: про війська НАТО в Україні сьогодні мови не йде, на це є проста причина

"Всі ініціативи, які сприяють безпеці України, вітаються Україною... Безумовно, на сьогодні ми не говоримо про збройні сили Франції чи інших країн на території України з одної причини - для цього потрібне відповідне рішення", - сказав Жовква.

За словами заступника керівника Офісу президента всі країни, що обговорюють дане питання щодо введення військ є членами НАТО, а Україна нині не є членом Альянсу.

Заяви Макрона щодо відправки військ в Україну

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що країни Заходу можуть запровадити війська для допомоги Україні. Але, за його словами, консенсусу у цьому питанні немає.

Пізніше французький лідер уточнив, що його країна може перекинути своїх військових в Україну, якщо Росія знову почне наступати на Київ чи Одесу.

Ряд країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, зокрема, Литва, Латвія та Естонія.

Додамо, що 14 березня Макрон знову зробив заяву про війська Франції в Україні. Він наголосив, що такий варіант не виключають.

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