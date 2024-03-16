ОП: о войсках НАТО в Украине сегодня речи не идет, на это есть простая причина

"Все инициативы, которые способствуют безопасности Украины, приветствуются Украиной... Безусловно, на сегодня мы не говорим о вооруженных силах Франции или других стран на территории Украины по одной причине - для этого нужно соответствующее решение", - сказал Жовква.

По словам заместителя руководителя Офиса президента все страны, обсуждающие данный вопрос о введении войск являются членами НАТО, а Украина сейчас не является членом Альянса.

Заявления Макрона по отправке войск в Украину

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны Запада могут ввести войска для помощи Украине. Но, по его словам, консенсуса в этом вопросе нет.

Позже французский лидер уточнил, что его страна может опрокинуть своих военных в Украину, если Россия снова начнет наступать на Киев или Одессу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, включая Германию, Чехию, Болгарию, Польшу, Испанию и Италию. При этом есть страны, готовые рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.

Добавим, что 14 марта Макрон снова сделал заявление о войсках Франции в Украине. Он подчеркнул, что такой вариант не исключается.

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