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В ОП відреагували на чутки про спроби ОАЕ організувати зустріч Зеленського та Путіна

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Київ, П'ятниця 11 серпня 2023 19:25
В ОП відреагували на чутки про спроби ОАЕ організувати зустріч Зеленського та Путіна Фото: Андрій Єрмак, керівник ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна готова вести діалог лише з тими країнами, які поважають статут Організації Об'єднаних Націй. Росія не є такою державою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака в ефірі телемарафону.

"Я знаю, що у президента (президента України Володимира Зеленського - ред.) принципова позиція. Коли президент Мексики напередодні зустрічі в Джидді опублікував свій твіт, де запитав, чому там не буде Росії, ми чітко сказали, що Росії на цих зустрічах не буде. І на виступі в Джидді я чітко сказав, що тут за столом будуть лише країни, які поважають статут ООН. РФ до цих країн не належить", - наголосив Єрмак.

Організація зустрічі Зеленського та Путіна

Нагадаємо, кілька днів тому ліванське видання L'Orient-Le Jour писало, що президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд нібито хоче організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

За інформацією журналістів, ОАЕ планують, щоб такі переговори відбулися під час COP28 - Конференції ООН щодо зміни клімату.

Варто зауважити, що ще минулого року Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки та оборони про неможливість переговорів з Путіним.

При цьому радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк нещодавно наголошував, що Україна зараз потребує постачання зброї, а не діалогу з Росією.

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