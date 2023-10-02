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В ОП відповіли на жорсткий мем Маска: будь-яка підтримка Росії - це прямі інвестиції у геноцид

Понеділок 02 жовтня 2023 12:14
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В ОП відповіли на жорсткий мем Маска: будь-яка підтримка Росії - це прямі інвестиції у геноцид Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Офісі президента розкритикувати мільярдера Ілона Маска за його висміювання лідера України Володимира Зеленського. Там заявили, що будь-яка підтримка Росії зараз є прямою інвестицією у війну та геноцид українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Будь-яке підтримування Росії сьогодні - це прямі інвестиції у війну, геноцид, убивство вільного світу, ескалацію та право на безкарність. Будь-яке мовчання чи іронізування над Україною сьогодні - це безумовне заохочення російської пропаганди, яка виправдовує масове насильство та руйнування", - написав він.

За словами Подоляка, на жаль, не всі значущі медійні фігури, які перебувають за тисячі кілометрів від епіцентру війни, здатні усвідомити, що таке щоденні бомбардування та крики дітей, які втрачають своїх батьків.

"Іноді краще мовчати, правда ж Ілоне Маску?" - додав радник голови ОП.

Мем Ілона Маска

Американський підприємець та власник компаній SpaceX та соцмережі X (раніше Twitter) Ілон Маск висміяв прохання президента України Володимира Зеленського про допомогу для боротьби з російською агресією.

Українці розкритикував бізнесмена за цинізм, але знайшлись й американці, які підтримали позицію Маска про те, що Штати нібито виділяють Україні багато грошей.

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Офіс президента Михайло Подоляк Илон Маск Сполучені Штати Америки
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