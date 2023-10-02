В ОП ответили на жесткий мем Маска: любая поддержка России - это прямые инвестиции в геноцид

В Офисе президента раскритиковала миллиардера Илона Маска за его высмеивание лидера Украины Владимира Зеленского. Там заявили, что любая поддержка России сейчас является прямой инвестицией в войну и геноцид украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка .

"Любая поддержка России сегодня - это прямые инвестиции в войну, геноцид, убийство свободного мира, эскалацию и право на безнаказанность. Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня - это безусловное поощрение российской пропаганды, которая оправдывает массовое насилие и разрушения", - написал он.

По словам Подоляка, к сожалению, не все значимые медийные фигуры, которые находятся в тысяче километров от эпицентра войны, способны осознать, что такое ежедневные бомбардировки и крики детей, которые теряют своих родителей

"Иногда лучше молчать, правда же Илон Маск?" - добавил советник главы ОП.

Мем Илона Маска

Американский предприниматель и владелец компаний SpaceX и соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск высмеял просьбу президента Украины Владимира Зеленского о помощи для борьбы с российской агрессией.

Украинцы подвергли критике бизнесмена за цинизм, но нашлись и американцы, которые поддержали позицию Маска о том, что Штаты якобы выделяют Украине много денег.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.