Мудра відповіла на заяви Порошенка про тиск на суд: "Це емоційне нагнітання"

Вона наголосила, що такі заяви мають на меті лише спробу повпливати на судове рішення з допомогою підконтрольних йому засобів масової інформації.

За її словами, подібні твердження п'ятого президента, а нині народного депутата - є безпідставними. Мудра зазначила: в Україні діє конституційний принцип незалежності судової влади, і жодна посадова особа, включно з нею, не має ані повноважень, ані бажання впливати на судові рішення або хід розгляду конкретних справ.

"Водночас варто нагадати, що саме у період президентства Петра Порошенка, українська правова система неодноразово зазнавала обґрунтованої критики щодо політичного впливу на правоохоронні та судові органи.

Саме тому сьогодні держава послідовно змінює підходи - від практик неформального впливу протягом 2014-2019 років до чіткої інституційної моделі, заснованої на верховенстві права, процесуальній автономії суду та відповідальності кожного органу в межах своєї компетенції", - розповіла заступниця голови ОП.

Вона також підкреслила, що її роль як заступника керівника Офісу президента України полягає виключно у формуванні правової позиції сторони, яка представляє інтереси держави. Це, за словами Мудрої, правова позиція, спрямована на захист законності ухвалених діючим президентом України рішень.

"Така діяльність є нормальною і передбаченою правовою практикою в будь-якій демократичній державі та жодним чином не може трактуватися як вплив на суд. Публічні політичні заяви створюють ризик тиску вже на сам суд і підривають довіру до судового процесу, але судячи з усього саме таку ціль й переслідує п’ятий Президент України", - уточнила Мудра.

За її словами, сьогодні принципова позиція держави є незмінною: суд має ухвалювати рішення виключно на підставі закону і доказів, незалежно від політичних оцінок чи інформаційного тиску.

"Саме такий підхід ми послідовно впроваджуємо і будемо відстоювати надалі", - прокоментувала Мудра.

Санкції щодо Порошенка

Нагадаємо, лютому 2025 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про персональні санкції щодо низки осіб, серед яких був Петро Порошенко.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торговельних операцій, транзиту, польотів і перевезень через Україну та запобігання виведенню капіталів за кордон. Вони застосовуються безстроково.