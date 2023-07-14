В ОП відповіли, чи є тиск з боку Заходу щодо темпів наступу ЗСУ

Він визнав, що наступ України не йде так швидко, як хотілося б. Але союзники України, в тому числі й на полях саміту НАТО, не змушували Україну прискоритися, а навпаки, запитували, чим вони можуть ще допомогти.

"Якщо ми бачитимемо, що щось йде не так, ми будемо про це чесно говорити суспільству. Ми нічого не прикрашатимемо", - наголосив керівник ОП.

Єрмак також прокоментував слова президента Чехії Петра Павела про те, що вікно можливостей для України може закінчитися до кінця року і те, чого досягнуть Збройні сили на фронті, стане відправною точкою для переговорів. Глава ОП відповів, що не поділяє такої оцінки.

"Ми не чули таких натяків від партнерів, що у нас є певне вікно можливостей, що потрібно зробити щось у певні терміни. Тільки ми можемо вирішувати, де ставити якісь вікна чи двері", - сказав Єрмак.

Темпи контрнаступу

Нагадаємо, ще наприкінці червня президент Володимир Зеленський наголошував, що темпи контрнаступу ЗСУ не такі, як хотілося б. При цьому він зазначив, що наші військові продовжать просуватися на фронті тим шляхом, який вважають найкращим.

У Пентагоні також зазначали, що темпи контрнаступу не відповідають тому, чого хотіли б США. Але там додавали, що умови, в яких борються українці, є дуже складними, і наші солдати продовжують вражати.

Варто зауважити, що контрнаступ триває вже з початку літа. Нашим військовим вдалося деокупувати населені пункти на південному сході країни та досягти успіхів під Бахмутом.