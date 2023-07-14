Пентагон про контрнаступ ЗСУ: дається дуже складно, але українці вражають

Поточні темпи контрнаступу українських військових пояснюються тим, що просування відбувається в дуже складних умовах. При цьому ЗСУ продовжують вражати.

Про це заявив директор Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Сімс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

"Вони (ЗСУ - ред.) використовують нове обладнання і роблять це, зазнаючи обстрілів і бомбардувань, не кажучи вже про масштабне мінування з боку росіян. І там, де вони набирають сотні метрів на день, а в деяких місцях, можливо, і кілометр на день вони роблять це з великими витратами сил", - заявив Сімс, відповідаючи на питання про темпи просування наших солдатів.

Генерал-лейтенант підкреслив, що контрнаступ проходить "у прекрасній послідовності на полі бою", хоч і, можливо, не з тією швидкістю, яку б хотіли побачити США.

"Це важкі бойові дії, вони ведуться у важкодоступній місцевості, під обстрілами, і, якщо врахувати все це, то це просто вражає", - додав Сімс.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, з початку літа українські військові розпочали активні дії на кількох ділянках фронту. Їм уже вдалось деокупувати до 10 населених пунктів на південному сході України.

Також успіх наших захисників є і під Бахмутом - там просування відбувається південніше та північніше міста. Наразі ЗСУ зайняли панівні висоти біля населеного пункту та встановили там свій вогневий контроль.

При цьому сам президент Володимир Зеленський наприкінці червня визнав, що темпи контрнаступу повільніші, ніж хотілося б.

Водночас, зараз в естонській розвідці спрогнозували, що Україну може очікувати великий успіх на фронті.