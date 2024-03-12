ОП про відновлення авіасполучення: процес перевели у практичну площину

"На сьогоднішній день цей процес переведений у практичну площину. Бачення процесу доведено до двох регуляторів, це європейський регулятор, який дає дозвіл на таке сполучення та американський регулятор. Мета - відновлення", - розповів Сибіга.

За його словами, відновлення авіасполучення має відбутися на базі одного з аеропортів. Йдеться про цивільне авіасполучення.

Що передувало

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що наша країна розпочала переговори про відновлення пасажирських авіаперевезень з регуляторами США та Євросоюзу.

За його словами, регуляторам передали бачення, як ринок працюватиме в умовах воєнного стану, а також оцінку ризиків, підходи та алгоритми.

При цьому Кубраков зазначав, що рано говорити про якісь терміни.

Зазначимо, ще минулого року Сибіга розповів, що першим в Україні хочуть відкрити аеропорт "Бориспіль".