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ОП о восстановлении авиасообщения: процесс перевели в практическую плоскость

Фото: Андрей Сибига, заместитель руководителя Офиса президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Процесс восстановления авиасообщения с Украиной уже был переведен в практическую плоскость. Сейчас этим занимаются несколько регуляторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Сибиги в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день этот процесс переведен в практическую плоскость. Видение процесса доведено до двух регуляторов, это европейский регулятор, который дает разрешение на такое сообщение и американский регулятор. Цель - восстановление", - рассказал Сибига. 

По его словам, восстановление авиасообщения должно произойти на базе одного из аэропортов. Речь идет о гражданском авиасообщении. 

Что предшествовало

Напомним, ранее вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в интервью РБК-Украина рассказал, что наша страна начала переговоры о возобновлении пассажирских авиаперевозок с регуляторами США и Евросоюза

По его словам, регуляторам передали видение, как рынок будет работать в условиях военного положения, а также оценку рисков, подходы и алгоритмы.

При этом Кубраков отмечал, что рано говорить о каких-то сроках. 

Отметим, еще в прошлом году Сибига рассказал, что первым в Украине хотят открыть аэропорт "Борисполь"

 

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