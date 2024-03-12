ОП о восстановлении авиасообщения: процесс перевели в практическую плоскость

"На сегодняшний день этот процесс переведен в практическую плоскость. Видение процесса доведено до двух регуляторов, это европейский регулятор, который дает разрешение на такое сообщение и американский регулятор. Цель - восстановление", - рассказал Сибига.

По его словам, восстановление авиасообщения должно произойти на базе одного из аэропортов. Речь идет о гражданском авиасообщении.

Что предшествовало

Напомним, ранее вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в интервью РБК-Украина рассказал, что наша страна начала переговоры о возобновлении пассажирских авиаперевозок с регуляторами США и Евросоюза.

По его словам, регуляторам передали видение, как рынок будет работать в условиях военного положения, а также оценку рисков, подходы и алгоритмы.

При этом Кубраков отмечал, что рано говорить о каких-то сроках.

Отметим, еще в прошлом году Сибига рассказал, что первым в Украине хотят открыть аэропорт "Борисполь".