В ОП відбувся брифінг для послів G7 й не тільки, обговорили реалізацію формули миру

До брифінгу також долучились посли:

Бразилії;

Данії;

Індії;

Китаю;

Південно-Африканської Республіки;

Туреччини.

Про що говорили:

керівник Офісу президента Андрій Єрмак проінформував послів про підсумки взаємодії України з широким колом іноземних партнерів щодо імплементації формули миру;

було відзначено, що українська формула миру є єдиним мирним планом, який має підтримку Організації Об’єднаних Націй;

Єрмак наголосив на тому, що саме український мирний план повинен бути взятий за основу, оскільки війна триває на нашій території;

українська формула миру має універсальний характер й може бути застосована для подолання наявних чи запобігання новим кризам у світі.

"Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальших практичних кроків з реалізації Української формули миру та шляхів консолідації міжнародної підтримки для зусиль України з відновлення миру", - пише пресслужба.

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, посли G7, ЄС й не тільки (president.gov.ua)

Формула миру України

Українську формулу миру президент Володимир Зеленський вперше представив на саміті Великої двадцятки (G20) у листопаді 2022 року.

Вона складається з 10 пунктів, а саме: