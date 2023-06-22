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В ОП відбувся брифінг для послів G7 й не тільки, обговорили реалізацію формули миру

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, посли G7, ЄС й не тільки (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Офісі президента відбувся брифінг для послів G7, ЄС, а також низки інших країн. Обговорили подальші кроки в з імплементації формули миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

До брифінгу також долучились посли:

  • Бразилії;
  • Данії;
  • Індії;
  • Китаю;
  • Південно-Африканської Республіки;
  • Туреччини.

Про що говорили:

  • керівник Офісу президента Андрій Єрмак проінформував послів про підсумки взаємодії України з широким колом іноземних партнерів щодо імплементації формули миру;
  • було відзначено, що українська формула миру є єдиним мирним планом, який має підтримку Організації Об’єднаних Націй;
  • Єрмак наголосив на тому, що саме український мирний план повинен бути взятий за основу, оскільки війна триває на нашій території;
  • українська формула миру має універсальний характер й може бути застосована для подолання наявних чи запобігання новим кризам у світі.

"Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальших практичних кроків з реалізації Української формули миру та шляхів консолідації міжнародної підтримки для зусиль України з відновлення миру", - пише пресслужба.

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, посли G7, ЄС й не тільки (president.gov.ua)

Формула миру України

Українську формулу миру президент Володимир Зеленський вперше представив на саміті Великої двадцятки (G20) у листопаді 2022 року.

Вона складається з 10 пунктів, а саме:

  • Радіаційна та ядерна безпека;
  • Продовольча безпека;
  • Енергетична безпека;
  • Звільнення всіх полонених і депортованих;
  • Відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;
  • Виведення російських військ і припинення бойових дій;
  • Справедливість;
  • Негайний захист природи;
  • Недопущення ескалації;
  • Фіксація закінчення війни.

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