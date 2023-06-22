В ОП відбувся брифінг для послів G7 й не тільки, обговорили реалізацію формули миру

керівник Офісу президента Андрій Єрмак проінформував послів про підсумки взаємодії України з широким колом іноземних партнерів щодо імплементації формули миру;
було відзначено, що українська формула миру є єдиним мирним планом, який має підтримку Організації Об’єднаних Націй;
Єрмак наголосив на тому, що саме український мирний план повинен бути взятий за основу, оскільки війна триває на нашій території;
українська формула миру має універсальний характер й може бути застосована для подолання наявних чи запобігання новим кризам у світі.
"Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальших практичних кроків з реалізації Української формули миру та шляхів консолідації міжнародної підтримки для зусиль України з відновлення миру", - пише пресслужба.
Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, посли G7, ЄС й не тільки (president.gov.ua)
Формула миру України
Українську формулу миру президент Володимир Зеленський вперше представив на саміті Великої двадцятки (G20) у листопаді 2022 року.
Вона складається з 10 пунктів, а саме:
Радіаційна та ядерна безпека;
Продовольча безпека;
Енергетична безпека;
Звільнення всіх полонених і депортованих;
Відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;
Виведення російських військ і припинення бойових дій;