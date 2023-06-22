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В ОП состоялся брифинг для послов G7 и не только, обсудили реализацию формулы мира

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, послы G7, ЕС и не только (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Офисе президента прошел брифинг для послов G7, ЕС, а также ряда других стран. Обсудили дальнейшие шаги по имплементации формулы мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

К брифингу также присоединились послы:

  • Бразилии;
  • Дании;
  • Индии;
  • Китая;
  • Южно-Африканской Республики;
  • Турции.

О чем говорили:

  • руководитель Офиса президента Андрей Ермак проинформировал послов об итогах взаимодействия Украины с широким кругом иностранных партнеров по имплементации формулы мира;
  • было отмечено, что украинская формула мира является единственным мирным планом, который имеет поддержку Организации Объединенных Наций;
  • Ермак отметил, что именно украинский мирный план должен быть взят за основу, поскольку война продолжается на нашей территории;
  • украинская формула мира имеет универсальный характер и может быть применена для преодоления имеющихся или предотвращения новых кризисов в мире.

"Во время встречи состоялся обмен мнениями относительно дальнейших практических шагов по реализации Украинской формулы мира и путей консолидации международной поддержки для усилий Украины по восстановлению мира", - пишет пресс-служба.

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, послы G7, ЕС и не только (president.gov.ua)

Формула мира Украины

Украинскую формулу мира президент Владимир Зеленский впервые представил на саммите Большой двадцатки (G20) в ноябре 2022 года.

Она состоит из 10 пунктов, а именно:

  • Радиационная и ядерная безопасность;
    Продовольственная безопасность;
    Энергетическая безопасность;
    Освобождение всех пленных и депортированных;
    Восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;
    Вывод российских войск и прекращение боевых действий;
    Справедливость;
    Немедленная защита природы;
    Недопущение эскалации;
    Фиксация окончания войны.

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