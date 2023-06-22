В ОП состоялся брифинг для послов G7 и не только, обсудили реализацию формулы мира

К брифингу также присоединились послы:

Бразилии;

Дании;

Индии;

Китая;

Южно-Африканской Республики;

Турции.

О чем говорили:

руководитель Офиса президента Андрей Ермак проинформировал послов об итогах взаимодействия Украины с широким кругом иностранных партнеров по имплементации формулы мира;

было отмечено, что украинская формула мира является единственным мирным планом, который имеет поддержку Организации Объединенных Наций;

Ермак отметил, что именно украинский мирный план должен быть взят за основу, поскольку война продолжается на нашей территории;

украинская формула мира имеет универсальный характер и может быть применена для преодоления имеющихся или предотвращения новых кризисов в мире.

"Во время встречи состоялся обмен мнениями относительно дальнейших практических шагов по реализации Украинской формулы мира и путей консолидации международной поддержки для усилий Украины по восстановлению мира", - пишет пресс-служба.

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, послы G7, ЕС и не только (president.gov.ua)

Формула мира Украины

Украинскую формулу мира президент Владимир Зеленский впервые представил на саммите Большой двадцатки (G20) в ноябре 2022 года.

Она состоит из 10 пунктов, а именно: