В ОП відбувся брифінг для послів G7 й не тільки, обговорили реалізацію формули миру
В Офісі президента відбувся брифінг для послів G7, ЄС, а також низки інших країн. Обговорили подальші кроки в з імплементації формули миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
До брифінгу також долучились посли:
- Бразилії;
- Данії;
- Індії;
- Китаю;
- Південно-Африканської Республіки;
- Туреччини.
Про що говорили:
- керівник Офісу президента Андрій Єрмак проінформував послів про підсумки взаємодії України з широким колом іноземних партнерів щодо імплементації формули миру;
- було відзначено, що українська формула миру є єдиним мирним планом, який має підтримку Організації Об’єднаних Націй;
- Єрмак наголосив на тому, що саме український мирний план повинен бути взятий за основу, оскільки війна триває на нашій території;
- українська формула миру має універсальний характер й може бути застосована для подолання наявних чи запобігання новим кризам у світі.
"Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальших практичних кроків з реалізації Української формули миру та шляхів консолідації міжнародної підтримки для зусиль України з відновлення миру", - пише пресслужба.
Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, посли G7, ЄС й не тільки (president.gov.ua)
Формула миру України
Українську формулу миру президент Володимир Зеленський вперше представив на саміті Великої двадцятки (G20) у листопаді 2022 року.
Вона складається з 10 пунктів, а саме:
- Радіаційна та ядерна безпека;
- Продовольча безпека;
- Енергетична безпека;
- Звільнення всіх полонених і депортованих;
- Відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;
- Виведення російських військ і припинення бойових дій;
- Справедливість;
- Негайний захист природи;
- Недопущення ескалації;
- Фіксація закінчення війни.
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