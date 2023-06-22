В ОП состоялся брифинг для послов G7 и не только, обсудили реализацию формулы мира
В Офисе президента прошел брифинг для послов G7, ЕС, а также ряда других стран. Обсудили дальнейшие шаги по имплементации формулы мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
К брифингу также присоединились послы:
- Бразилии;
- Дании;
- Индии;
- Китая;
- Южно-Африканской Республики;
- Турции.
О чем говорили:
- руководитель Офиса президента Андрей Ермак проинформировал послов об итогах взаимодействия Украины с широким кругом иностранных партнеров по имплементации формулы мира;
- было отмечено, что украинская формула мира является единственным мирным планом, который имеет поддержку Организации Объединенных Наций;
- Ермак отметил, что именно украинский мирный план должен быть взят за основу, поскольку война продолжается на нашей территории;
- украинская формула мира имеет универсальный характер и может быть применена для преодоления имеющихся или предотвращения новых кризисов в мире.
"Во время встречи состоялся обмен мнениями относительно дальнейших практических шагов по реализации Украинской формулы мира и путей консолидации международной поддержки для усилий Украины по восстановлению мира", - пишет пресс-служба.
Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, послы G7, ЕС и не только (president.gov.ua)
Формула мира Украины
Украинскую формулу мира президент Владимир Зеленский впервые представил на саммите Большой двадцатки (G20) в ноябре 2022 года.
Она состоит из 10 пунктов, а именно:
- Радиационная и ядерная безопасность;
Продовольственная безопасность;
Энергетическая безопасность;
Освобождение всех пленных и депортированных;
Восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;
Вывод российских войск и прекращение боевых действий;
Справедливость;
Немедленная защита природы;
Недопущение эскалации;
Фиксация окончания войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .