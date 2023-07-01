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В ОП про Угорщину: Україна поза ЄС більше відповідає його цінностям, аніж деякі країни

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Субота 01 липня 2023 13:32
В ОП про Угорщину: Україна поза ЄС більше відповідає його цінностям, аніж деякі країни Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Підтримувати агресію Російської Федерації означає зневажати всі цінності Європейського союзу.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Підтримувати агресію Російської Федерації означає зневажати всі ті цінності та acquis communautaire Європейського Союзу, які лежать в основі об’єднання Європейського континенту", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, Україна, попри воєнний стан, продовжує реформування, щоб відповідати стандартам ЄС. Тим часом Угорщина блокує санкції проти Росії й вимагає не допустити поразки країни окупанта.

"Здається, що Україна поза ЄС більше відповідає його цінностям, аніж деякі його члени", - відзначив Подоляк.

Скандальні заяви Орбана

Скандальні заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктора Орбана неодноразово викликали обурення в Україні та її союзників. Наприклад, нещодавно він заявив про те, що Київ нібито не зможе виграти війну проти Росії та відмовляв ЗСУ від контрнаступу.

Зокрема політик відзначив, що не вважає російського диктатора Володимира Путіна військовим злочинцем, а Україна нібито не є суверенною державою, оскільки "не має власної зброї та грошей".

Зокрема Угорщина виступила проти плану Єврокомісії надати Україні більше фінансової допомоги.

"Ясно одне: ми, угорці... не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди поділися попередні близько 70 мільярдів євро", - заявив Орбан.

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