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В ОП спрогнозировали уменьшение ставки по внешним кредитам до конца года

Новости » Экономика     08.11.2019 - 23:59
В ОП спрогнозировали уменьшение ставки по внешним кредитам до конца года
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина / Виталий Носач)

Прогнозируется, что ставка может быть уменьшена до 4-5%

Ставка по внешним кредитам для Украины может уменьшиться до 4-5% до конца года. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", передает РБК-Украина.

Богда отметил, что в январе этого года Украина получала внешние займы под 9,5%. Уже в июне-июле брали кредиты под 6,5%.

"Я думаю, что до конца года с проведенными теми реформами, которые уже закончены, мы сможем спуститься до 4-5%. А дальше... например, Греция, которая недавно вышла из дефолта получает внешние заимствования под 3%. Вот если мы получим внешние заимствования под 2-3% мы сможем дополнительно взять кредитов", - заявил Богдан.

По мнению председателя ОП, снижение ставки по иностранным кредитам в будущем предоставит Украине возможности взять кредитов, которые не будут обременять бюджет и поднимать экономику.

"Они не будут так сильно давить на экономику, правительство. И тогда эти одолженные деньги - мы их не проедим, - мы будем за них строить экономику, дороги, заводы. Эти заводы будут приносить дополнительные доходы, которые и будут как раз основой для стабильности Украины", - добавил Богдан.

Напомним, недавно Европейский банк реконструкции и развития улучшил ожидания роста экономики в Украине в 2019 году с 2,5% до 3,3%, а также с 3% до 3,5% в 2020 году. В Банке подчеркивают, что украинская экономика является устойчивой к политическим факторам, но темпы роста все еще невелики.

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