В ОП спрогнозували зменшення ставки по зовнішніх кредитах до кінця року

Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна / Віталій Носач)

Прогнозується, що ставка може бути зменшена до 4-5%

Ставка по зовнішніх кредитах для України може зменшитись до 4-5% до кінця року. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Богдан в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передає РБК-Україна.

Богда зазначив, що у січні цього року Україна отримувала зовнішні запозичення під 9,5 %. Уже в червні-липні кредити брали під 6,5%.

"Я думаю, що до кінця року з проведеними тими реформами, які вже закінчені, ми зможемо спуститися до 4-5%. А далі... наприклад, Греція, яка нещодавно вийшла з дефолту отримує зовнішні запозичення під 3%. От якщо ми отримаємо зовнішні запозичення під 2-3% ми зможемо додатково взяти кредитів", - заявив Богдан.

На думку голови ОП, зниження ставки по іноземних кредитах у майбутньому надасть Україні можливості взяти кредитів, які не обтяжуватимуть бюджет та підійматимуть економіку.

"Вони не будуть так сильно тиснути на економіку, уряд. І тоді ці позичені гроші - ми їх не проїмо, - ми будемо за них будувати економіку, дороги, заводи. Ці заводи будуть приносити додаткові прибутки, які і будуть якраз основою для стабільності України", - додав Богдан.

Нагадаємо, нещодавно Європейський банк реконструкції і розвитку поліпшив очікування зростання економіки в Україні в 2019 році з 2,5% до 3,3%, а також з 3% до 3,5% в 2020 році. У Банку підкреслюють, що українська економіка є стійкою до політичних чинників, але темпи зростання все ще невеликі.