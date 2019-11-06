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Международные резервы Украины сокращаются второй месяц подряд

Новости » Экономика     06.11.2019 - 17:57
Международные резервы Украины сокращаются второй месяц подряд
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

НБУ сообщил о сокращении резервов на 0,2%

Размер международных резервов Украины в течение октября 2019 года сократился на 0,2% (на 34,88 млн долларов) на 1 ноября составил 21 402,93 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, с начала года резервы выросли на 582,5 млн долларов (2,8%).

Как отметили в НБУ, значительные объемы погашений по государственному долгу были компенсированы внешними поступлениями, а также валютными интервенциями Национального банка и операциям с управлениями международными резервами.

В частности, правительство на обслуживание и погашение госдолга направило 632,3 млн долларов. Эти расходы были частично компенсированы поступлениями в пользу Правительства 262,1 млн евро от международных партнеров, в том числе Еврокомиссии.

Напомним, в конце октября Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по объему международных резервов Украины на 2019 год и ближайшие годы. Согласно новому прогнозу, резервы вырастут до 23-24 млрд долларов. При этом в июле НБУ прогнозировал 21,7 млрд долларов резервов, а в апреле - 21,2 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение сентября 2019 года сократился на 2,6% (на 577,47 млн долларов) на 1 октября составил 21 437,71 млн долларов.

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