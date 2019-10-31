В ОП сообщили подробности телефонного разговора Зеленского и Меркель

Во время телефонного разговора между Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским было, в частности, затронут вопрос разведения сил на Донбассе. Об этом сообщает прес-служба Офиса президента.

В частности, Зеленский отметил важность поддержки со стороны Германии попыток Украины по урегулированию ситуации на Донбассе. В ответ Ангела Меркель приветствовала прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил и средств в Золотом.

"Обсуждались перспективы разведения вблизи Петровского - после окончания семи дней тишины", - отмечает пресс-служба.

Также лидеры государств обсудили подготовку ко встрече в Нормандском формате.

"Стороны также обсудили вопросы транзита российского газа по территории Украины, в частности в связи с трехсторонним газовым консультациям Украина - ЕС - РФ, которые состоялись 28 октября в Брюсселе", - сообщили в ОП, добавив, что стороны договорились усилить работу в этом направлении.

Напомним, в среду, 30 октября, президент России Владимир Путин заявил о готовности к встрече в нормандском формате с участием лидеров Украины, Германии, Франции и РФ. Однако, по словам Путина, встреча должна быть "хорошо подготовлена и проработана".