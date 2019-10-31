В ОП повідомили подробиці телефонної розмови Зеленського і Меркель

Під час телефонної розмови між Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом України Володимиром Зеленським було, зокрема, порушено питання розведення сил на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зокрема, Зеленський наголосив на важливості підтримки з боку Німеччини намагань України щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У відповідь Ангела Меркель привітала прогрес, досягнутий у питанні розведення сил і засобів у Золотому.

"Обговорювалися перспективи розведення поблизу Петрівського - після закінчення семи днів тиші", - зазначає прес-служба.

Також лідери держав обговорили підготовку до зустрічі у Нормандському форматі.

"Сторони також обговорили питання транзиту російського газу територією України, зокрема у зв’язку з тристоронніми газовими консультаціями Україна - ЄС - РФ, що відбулися 28 жовтня у Брюсселі", - повідомили в ОП, додавши, що сторони домовилися посилити роботу в цьому напрямі.

Нагадаємо, у середу, 30 жовтня, президент Росії Володимир Путін заявив про готовність до зустрічі в нормандському форматі за участю лідерів України, Німеччини, Франції та РФ. Однак, за словами Путіна, зустріч повинна бути "добре підготовлена і опрацьована".