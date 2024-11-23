ОП про санкції проти "Газпромбанку": голові Центрбанку РФ тепер погано спиться

Власюк зазначив, що під санкції потрапив не лише головний офіс "Газпромбанку", а й 7 чи 8 філіалів в інших країнах, які використовувались для транскордонних платежів.

"Я думаю, дуже швидко фінансова система РФ відчує великий шок і дисбаланс через те, що вибили великий шматок", - зауважив Власюк.

Він зауважив, що швидко і повністю перевести платежі на інші траси росіянам не вдасться. Натомість їм доведеться впихувати все в невеличкі банки.

"Це все буде сповільнювати, а щось - унеможливлювати. Та наближати ідеальний шторм для всієї російської фінансової системи. Тому, я думаю, пані Ельвіра (Голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, - ред.) спить погано останні декілька днів", - заявив Власюк.