В ОП розповіли, що треба розуміти про результати зустрічі у Саудівській Аравії

За її словами, Україна продемонструвала, що найбільше хоче миру. І ми робимо кроки в просуванні до завершення війни. Це ж має робити і Росія.

"Якщо Москва хоче завершити війну, вона має припинити вогонь. Важливо - тимчасове припинення вогню - це один з кроків. Війна не буде замороженою, оскільки надалі це має привести до завершення війни в принципі. Якщо Росія захоче завершити", - написала Зарівна.

В заяві прямо фіксується негайне відновлення США обміну розвідданими та надання військової допомоги Україні.

"Також маємо позитивний сигнал лідерів країн для підписання угоди про мінеральні ресурси. Вона повʼязує цю угоду з гарантуванням США довгострокового процвітання та безпеки України", - додали в ОП.

Важливим є й гуманітарний трек. Окрема увага заяви присвячена звільненню полонених, цивільних осіб, поверненню українських дітей.

"Тепер США планують звернутися до Росії, щоб вона розпочала рух до завершення війни", - наголосила вона.

Угода України та США

Нагадаємо, Україна та США ведуть переговори щодо угоди про рідкісноземельні матеріали, в рамках якої Вашингтон прагне отримати доступ до українських копалин. Київ, своєю чергою, хоче гарантій безпеки в обмін на ресурси, однак адміністрація Дональда Трампа поки не погоджується з цією умовою.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що документ має назву "Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відновлення України" і фактично є попереднім договором із юридичною силою. Він передбачає створення Інвестиційного фонду для розвитку та відновлення країни.

Угоду повинні були підписати під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтону 28 лютого. Але через перепалку Трампа і Зеленського підписання документа скасували.

У разі підписання угоди сторони повинні будуть створити делегації для напрацювання проєкту наступної, більш детальної угоди, яку оформлять як міжнародний договір. Документ потребуватиме затвердження урядом і парламентом. У цій ширшій угоді буде прописана вся конкретика, як працюватиме цей фонд.

Детально про те, чи вигідно Україні укладати з США угоду про рідкісноземельні метали, - у матеріалі РБК-Україна.

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