В ОП рассказали, что надо понимать о результатах встречи в Саудовской Аравии

По ее словам, Украина продемонстрировала, что больше всего хочет мира. И мы делаем шаги в продвижении к завершению войны. Это же должна делать и Россия.

"Если Москва хочет завершить войну, она должна прекратить огонь. Важно - временное прекращение огня - это один из шагов. Война не будет замороженной, поскольку в дальнейшем это должно привести к завершению войны в принципе. Если Россия захочет завершить", - написала Заривна.

В заявлении прямо фиксируется немедленное восстановление США обмена разведданными и оказания военной помощи Украине.

"Также имеем положительный сигнал лидеров стран для подписания соглашения о минеральных ресурсах. Она связывает это соглашение с обеспечением США долгосрочного процветания и безопасности Украины", - добавили в ОП.

Важным является и гуманитарный трек. Отдельное внимание заявления посвящено освобождению пленных, гражданских лиц, возвращению украинских детей.

"Теперь США планируют обратиться к России, чтобы она начала движение к завершению войны", - подчеркнула она.

Соглашение Украины и США

Напомним, Украина и США ведут переговоры по соглашению о редкоземельных материалах, в рамках которого Вашингтон стремится получить доступ к украинским ископаемым. Киев, в свою очередь, хочет гарантий безопасности в обмен на ресурсы, однако администрация Дональда Трампа пока не соглашается с этим условием.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что документ называется "Соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины" и фактически является предварительным договором с юридической силой. Он предусматривает создание Инвестиционного фонда для развития и восстановления страны.

Соглашение должны были подписать во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Но из-за перепалки Трампа и Зеленского подписание документа отменили.

В случае подписания соглашения стороны должны будут создать делегации для наработки проекта следующего, более детального соглашения, которое оформят как международный договор. Документ потребует утверждения правительством и парламентом. В этом более широком соглашении будет прописана вся конкретика, как будет работать этот фонд.

Подробно о том, выгодно ли Украине заключать с США соглашение о редкоземельных металлах, - в материале РБК-Украина.

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