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В ОП розповіли, якою є ситуація з теплом і водою у Херсоні

Фото: У Херсоні 84% споживачів підключені до опалення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Херсоні продовжує покращуватися ситуація з теплом і водою. Відповідні служби працюють цілодобово для забезпечення громадян послугами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

"До системи централізованого теплопостачання у Херсоні підключено 84% споживачів", - зазначив посадовець.

Тимошенко також розповів, що водопостачання вже відновлено майже в усьому місті, однак в області ситуація складніша.

"Станом на зараз (10 січня - ред.) лише 25% населених пунктів (області - ред.) із водою", - додав заступник глави ОП.

Нагадаємо, очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що 10 січня росіяни обстріляли один із районів Херсона, внаслідок чого є загиблий.

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ХерсонВійна Росії проти України