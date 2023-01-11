В ОП рассказали, какова ситуация с теплом и водой в Херсоне

В Херсоне продолжает улучшаться ситуация с теплом и водой. Соответствующие службы работают круглосуточно, чтобы обеспечить граждан услугами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"К системе централизованного теплоснабжения в Херсоне подключены 84% потребителей", - отметил чиновник.
Тимошенко также рассказал, что водоснабжение уже восстановлено почти во всем городе, однако в области ситуация более сложная.
"По состоянию на сейчас (10 января - ред.) только 25% населенных пунктов (области - ред.) с водой", - добавил замглавы ОП.
Напомним, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что 10 января россияне обстреляли один из районов Херсона, в результате чего погиб.
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