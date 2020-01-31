В ОП не разглашают информацию о посетителях, несмотря на обещания Зеленского, - "Схемы"

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В Офисе президента эту информацию назвали "конфиденциальной"

В Офисе президента Владимира Зеленского засекретили информацию о посетителях, несмотря на обещания главы государства, что эти списки будут открытыми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортаж программы "Схемы: коррупция в деталях".

Так, в ОП официально отказались предоставить журналистам список посетителей Банковой, объяснив это конфиденциальностью.

"Таким образом, у Зеленского продолжили практику его предшественников - Петра Порошенко и Виктора Януковича, когда имена гостей президентского Офиса скрывали, отказывая в информации, что дает возможность первым лицам государства проводить встречи с олигархами, лицами с сомнительной репутацией, незамечено для общественности", - говорится в репортаже.

В Офисе президента заявили, что "информация о посетителях является конфиденциальной" и также отказались предоставить на запрос инструкцию, что определяет порядок допуска на Банковую, отметив, что "такой документ содержит информацию с ограниченным доступом".

Также сообщается, что в последние несколько месяцев съемочной группе "Схем" удалось зафиксировать среди посетителей Офиса президента родственников помощников главы государства, друзей Зеленского из "95 квартала", бизнесменов, среди которых Андрей Ваврыш и Алексей Вадатурский, антикоррупционеров, судей и люстрованных чиновников времен президента Януковича и правительства Азарова.

Также журналисты показали, как глава Службы безопасности Украины времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский посещает Офис президента. После победы Зеленского на выборах он стал регулярно прилетать в Украину и наведываться на Банковую.

Также вечером 31 мая олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского.

Также "Схемы" сообщали, что Зеленский привел к власти ряд люстрированных чиновников из правительства Азарова. Кроме Богдана, названы еще четыре фамилии экс-соратников Азарова.

Также РБК-Украина писало, что бывший генеральный консул Украины в Барселоне Александр Хрипунов стал советником руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Хрипунов попал в скандал из-за негативных высказываний об активистах Майдана в 2014 году.