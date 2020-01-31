У ВП не розголошують інформацію про відвідувачів, незважаючи на обіцянки Зеленського, - "Схеми"

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В Офісі президента цю інформацію назвали "конфіденційною"

В Офісі президента Володимира Зеленського засекретили інформацію про відвідувачів, наперекір обіцянкам глави держави, що ці списки будуть відкритими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортаж програми "Схеми: корупція в деталях".

Так, в ОП офіційно відмовилися надати журналістам список відвідувачів Банковій, пояснивши це конфіденційністю.

"Таким чином, у Зеленського продовжили практику його попередників - Петра Порошенка та Віктора Януковича, коли імена гостей президентського Офісу приховували, відмовляючи в інформації, що дає можливість першим особам держави проводити зустрічі з олігархами, особами з сумнівною репутацією, непомітно для громадськості", - йдеться в репортажі.

В Офісі президента заявили, що "інформація про відвідувачів є конфіденційною" і також відмовилися надати на запит інструкцію, що визначає порядок допуску на Банкову, зазначивши, що "такий документ містить інформацію з обмеженим доступом".

Також повідомляється, що в останні кілька місяців знімальній групі "Схем" вдалося зафіксувати серед відвідувачів Офісу президента родичів помічників глави держави, друзів Зеленського з "95 кварталу", бізнесменів, серед яких Андрій Вавриш і Олексій Вадатурський, антикорупціонерів, суддів і люстрованих чиновників часів президента Януковича та уряду Азарова

Також журналісти показали, як голова Служби безпеки України часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський відвідує Офіс президента. Після перемоги Зеленського на виборах він став регулярно прилітати в Україну і навідуватися на Банкову.

Також увечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.

Також "Схеми" повідомляли, що Зеленський привів до влади ряд люстрованих чиновників з уряду Азарова. Крім Богдана, названі ще чотири прізвища екс-соратників Азарова.

Також РБК-Україна писало, що колишній генеральний консул України в Барселоні Олександр Хрипунов став радником керівника Офісу президента Андрія Богдана. Хрипунов потрапив у скандал через негативних висловлювань про активістів Майдану у 2014 році.