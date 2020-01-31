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Зеленский привел к власти ряд люстрированных чиновников из правительства Азарова, - Схемы

Новости » Политика     31.01.2020 - 00:07
Зеленский привел к власти ряд люстрированных чиновников из правительства Азарова, - Схемы
Фото: Николай Азаров (УНИАН)

Кроме Богдана, названы еще четыре фамилии экс-соратников Азарова

Президент Украины Владимир Зеленский привел к власти ряд должностных лиц из правительства Николая Азарова, которые попадают под действие закона Украины "Об очищении власти" (люстрации). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортаж программы "Схемы: коррупция в деталях".

Журналисты получили в свое распоряжение список членов украинской правительственной делегации во главе с Азаровым, которая летала в Россию накануне остановки Евроинтеграции в 2013-м году и обнаружили, что несколько чиновников из этого списка за президентства Зеленского получили высокие должности.

Так, Руслан Демченко, Сергей Камышев, Инна Емельянова, Владимир Ельченко были участниками переговоров с РФ в течение 19-20 ноября 2013-го в Санкт-Петербурге, в результате которых Кабмин принял решение, что вызвало сопротивление украинцев и вылилось в Революцию достоинства.

Демченко, Камышев и Емельянова подпадают под признаки закона "Об очищении власти". Их имена - в люстрационном списке, обнародованном Министерством юстиции.

В составе делегации в Санкт-Петербург, кроме Андрея Богдана, который на тот момент был советником премьер-министра Азарова, а при Зеленском стал руководителем Офиса президента, был тогдашний заместитель руководителя секретариата кабинета министров Сергей Камышев. В декабре этого года президент Зеленский назначил его чрезвычайным и полномочным послом в Китае.

Первый заместитель министра юстиции за Януковича Инна Емельянова в августе 2019-го назначена указом президента Зеленского в комиссию по правовой реформе.

Первый заместитель министра иностранных дел в 2013-м Руслан Демченко ранее как советник Порошенко представлял Украину на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. В июле 2019-го Зеленский назначил Демченко своим советником.

Также членом упомянутой делегации был бывший посол в РФ Владимир Ельченко, должность которого не попадает под люстрацию. При Порошенко он стал постоянным представителем Украины при ООН, а уже в декабре 2019-го был назначен Зеленским чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

Закон запрещает занимать люстрованим чиновникам государственные должности до 2024 года.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный консул Украины в Барселоне Александр Хрипунов стал советником руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Хрипунов попал в скандал из-за негативных высказываний об активистах Майдана в 2014 году.

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