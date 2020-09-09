ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ОП рассказали, возможен ли новый "локдаун" по всей стране

Автор: Владислав Красинский

В Офисе президента считают, что у местных властей достаточно полномочий и финансов, чтобы защитить население от коронавируса. А также поддержать предпринимателей.

Самые читаемые новости

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, говорится в материале РБК-Украина "Бунт "красной зоны". Чем власть ответит на саботаж карантина в регионах".

"Новый локдаун пока не реалистичен. Постараемся обойтись адаптивными сценариями. Потому что важно не заморозить экономику полностью. У нас отдельные отрасли и в "адаптивке" сильно провисают", - объяснил Подоляк.

Напомним, по данным Социологической группы "Рейтинг", почти половина украинцев считает, что во время возможной второй волне эпидемии необходимо снова ввести жесткие карантинные меры.

РБК-Украина писало, что с 7 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.

Отметим, в Черновицкой области от коронавируса скончались уже более 300 человек.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины карантинОфис президента