В ОП рассказали о потерях на Донбассе с начала года

Мендель напомнила, что в июле 2020 года были достигнуты новые договоренности соблюдение режима о прекращения огня на Донбассе. Однако с начала этого года вновь возобновились активные обстрелы.

"За пол года, которые придерживались режим тишины, было всего пять погибших с нашей стороны. А уже в этом году, за чуть более три месяца погибли 26 украинских военных", - говорит Мендель.

Она добавила, что команда президента убеждена в необходимости переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Именно поэтому мы добиваемся переговоров Нормандского формата и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами", - сказала пресс-секретарь Владимира Зеленского.