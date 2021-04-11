Боевики трижды обстреляли позиции ООС на Донбассе

В воскресенье, 11 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В частности, вражеский обстрел был зафиксирован недалеко от населенного пункта Невельского. Боевики совершили обстрел украинских позиций из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Также вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

"В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.