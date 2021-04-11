Боевики трижды обстреляли позиции ООС на Донбассе
В воскресенье, 11 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
В частности, вражеский обстрел был зафиксирован недалеко от населенного пункта Невельского. Боевики совершили обстрел украинских позиций из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.
Также вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
"В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 10 апреля, оккупанты девять раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный.
На Донбассе вчера вблизи Золотого погиб старший солдат Вооруженных сил Украины Андрей Теперика.
Кроме того, ранее сообщалось, что Россия отправила на Донбасс почти 800 "добровольцев" для участия в боевых действиях.