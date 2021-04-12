RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У ОП розповіли про втрати на Донбасі з початку року

Автор: Наталья Скороход

Тільки з початку цього року на Донбасі загинуло 26 українських воїнів. Про це повідомила прес-секретар президента України Юлія Мендель.

Про це йшлося в ефірі передачі "Погляд з Банкової" на телеканалі "Дом".

Мендель нагадала, що в липні 2020 року були досягнуті нові домовленості дотримання режиму про припинення вогню на Донбасі. Однак з початку цього року знову відновилися активні обстріли.

"За пів року, які дотримувалися режим тиші, було всього п'ять загиблих з нашого боку. А вже цього року, за трохи понад трьох місяців загинули 26 українських військових. Ця сумна статистика показує, що нехай хоч крихкий, але все ж баланс був порушений", - говорить Мендель.

Вона додала, що команда президента переконана в необхідності переговорів з врегулювання ситуації на Донбасі.

"Саме тому ми добиваємося перемовин Нормандського формату і будемо рухатися до миру усіма можливими дипломатичними способами", - сказала прес-секретар Володимира Зеленського.

Нагадаємо, бойовики тричі обстріляли позиції ООС на Донбасі 11 квітня. Бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.

Раніше повідомлялося, що 10 квітня в результаті обстрілу на Донбасі не стало українського воїна. Йому було лише 24 роки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасООС
Читайте також
Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі 4 військових, - Арестович
Ескалація на Донбасі: у Європарламенті вимагають посилити санкції проти Росії
Прогноз погоди