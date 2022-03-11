В ОП рассказали, какие гуманитарные коридоры для эвакуации будут действовать 11 марта

В пятницу, 11 марта, продолжится эвакуация мирного населения из опасных регионов Украины через гуманитарные коридоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram- канали.
Так, планируется создать гуманитарный коридор из Мариуполя по маршруту: Мариуполь - Запорожье (Мариуполь - Портовское - Мангуш (в обход Никольского) - Республика - Рузаевка - Бильмак - Пологи - Орехов - Запорожье). Для этого из Запорожья будет направлена колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации.
Также в Запорожье будут эвакуированы люди из городов Пологи (через Токмак и Васильевку - Каменское) и Энергодар.
Кроме того, запланированы следующие маршруты эвакуации:
В Киев планируют эвакуировать людей по следующим направлениям:
Для эвакуации из городов Киевской области будут направлены автобусы из Киева.
Также эвакуируют людей и из Житомирской области. Коридоры планируется открыть по направлениям:
"Эвакуация проводится бесплатно. Водители, которые будут двигаться в колоннах эвакуации, пожалуйста, берите с собой максимальное количество людей", - отметил Тимошенко.