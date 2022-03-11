В ОП розповіли, які гуманітарні коридори для евакуації діятимуть 11 березня

Так, планується створити гуманітарний коридор із Маріуполя за маршрутом: Маріуполь - Запоріжжя (Маріуполь - Портовське - Мангуш (в обхід Нікольського) - Республіка - Розівка - Більмак - Пологи - Оріхів - Запоріжжя). Для цього із Запоріжжя буде направлено колону з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації.

Також до Запоріжжя буде евакуйовано людей з міст Пологи (через Токмак та Василівку - Кам’янське) та Енергодар.

Крім того, заплановані такі маршрути евакуації:

Волноваха - Покровськ (Волноваха - Валер’янівка - Новоадріївка - Кирилівка - Вугледар - Покровськ);

Ізюм - Мала Комишуваха - Барвенкове - Близнюки - Лозова.

До Києва планують евакуювати людей за такими напрямками:

Буча – Ворзель - Михайлівка - Рубежівка - Шпитьки - Білогородка - Київ;

Гостомель - Буча - Михайлівка - Рубежівка - Шпитьки - Петрушки - Білогородка - Київ;

Козаровичи - Лютеж - Старі Петрівці - Нові Петрівці - Вишгород - Київ;

Микуличі - Немішаєве - Ворзель - Михайлівка - Рубежівка - Мрія-Петрушки - Білогородка - Київ.

Для евакуації з міст Київської області буде направлено автобуси з Києва.

Також евакуюють людей і з Житомирської області. Коридори планується відкрити за напрямками:

Андріївка - Липівка - Макарів-Небелиця - Ставище - Кочерів- Коростишів - Глибочиця - Житомир;

Макарів - Небелиця - Ставище - Кочерів - Коростишів - Глибочиця - Житомир;

Бородянка - Пісківка - Малин - Радомишль - Житомир

"Евакуація проводиться безкоштовно. Водії, які рухатимуться в колонах евакуації, будь ласка, беріть із собою максимальну кількість людей", - зазначив Тимошенко.