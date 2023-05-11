ОП провів брифінг для радника президента Бразилії: про що говорили

Про що говорили під час брифінгу:

делегацію з Бразилії проінформували про виклики, які постали перед Україною через повномасштабне вторгнення Росії;

заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів Аморіму про українську формулу миру;

під час брифінгу гостей було поінформовано про виклики, які постали перед Україною через вторгнення РФ;

делегацію було проінформовано про ситуацію на фронті, дії окупантів й нещодавні ракетні удари ворога по цивільній інфраструктурі;

заступник керівника Офісу президента Роман Машовець наголосив на тому, що Росія регулярно здійснює ракетні удари й удари дронами саме по цивільній інфраструктурі, що є цивільним терором;

делегацію також було проінформовано про депортацію українських дітей на ТОТ. Наразі майже 20 тисяч дітей були незаконно вивезені до Росії;

порушено питання шкоди навколишньому середовищу України;

"Керівник Офісу Глави держави висловив сподівання на подальшу виважену позицію Бразилії й особисто президента Лули да Сілви щодо російської збройної агресії РФ проти України", - пише пресслужба.

Також Єрмак висловив сподівання на те, що Бразилія сприятиме запрошенню України до участі в цьогорічному саміті Співтовариства держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) і ЄС, який відбудеться в липні в Брюсселі.

Також було переказано запрошення президенту Бразилії здійснити візит до України.

Фото: ОП провів брифінг для радника президента Бразилії (president.gov.ua)