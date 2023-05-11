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ОП провів брифінг для радника президента Бразилії: про що говорили

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак та головний радник президента Бразилії Селсо Аморім (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Керівник Офісу глави країни Андрій Єрмак взяв участь в брифінгу з питань безпеки для головного радника президента Бразилії Селсо Аморім.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Про що говорили під час брифінгу:

  • делегацію з Бразилії проінформували про виклики, які постали перед Україною через повномасштабне вторгнення Росії;
  • заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів Аморіму про українську формулу миру;
  • під час брифінгу гостей було поінформовано про виклики, які постали перед Україною через вторгнення РФ;
  • делегацію було проінформовано про ситуацію на фронті, дії окупантів й нещодавні ракетні удари ворога по цивільній інфраструктурі;
  • заступник керівника Офісу президента Роман Машовець наголосив на тому, що Росія регулярно здійснює ракетні удари й удари дронами саме по цивільній інфраструктурі, що є цивільним терором;
  • делегацію також було проінформовано про депортацію українських дітей на ТОТ. Наразі майже 20 тисяч дітей були незаконно вивезені до Росії;
  • порушено питання шкоди навколишньому середовищу України;

"Керівник Офісу Глави держави висловив сподівання на подальшу виважену позицію Бразилії й особисто президента Лули да Сілви щодо російської збройної агресії РФ проти України", - пише пресслужба.

Також Єрмак висловив сподівання на те, що Бразилія сприятиме запрошенню України до участі в цьогорічному саміті Співтовариства держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) і ЄС, який відбудеться в липні в Брюсселі.

Також було переказано запрошення президенту Бразилії здійснити візит до України.

Фото: ОП провів брифінг для радника президента Бразилії (president.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що зі спеціальним радником президента Бразилії з міжнародних питань, сьогодні 11 травня, також зустрівся голова України Володимир Зеленський.

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