ОП провів брифінг для радника президента Бразилії: про що говорили

Керівник Офісу глави країни Андрій Єрмак взяв участь в брифінгу з питань безпеки для головного радника президента Бразилії Селсо Аморім.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Про що говорили під час брифінгу:
"Керівник Офісу Глави держави висловив сподівання на подальшу виважену позицію Бразилії й особисто президента Лули да Сілви щодо російської збройної агресії РФ проти України", - пише пресслужба.
Також Єрмак висловив сподівання на те, що Бразилія сприятиме запрошенню України до участі в цьогорічному саміті Співтовариства держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) і ЄС, який відбудеться в липні в Брюсселі.
Також було переказано запрошення президенту Бразилії здійснити візит до України.
Фото: ОП провів брифінг для радника президента Бразилії (president.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що зі спеціальним радником президента Бразилії з міжнародних питань, сьогодні 11 травня, також зустрівся голова України Володимир Зеленський.
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