ОП провел брифинг для советника президента Бразилии: о чем говорили

Руководитель Офиса главы страны Андрей Ермак принял участие в брифинге по безопасности для главного советника президента Бразилии Селсо Аморим.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Также было передано приглашение президенту Бразилии посетить Украину.

Также Ермак выразил надежду на то, что Бразилия будет способствовать приглашению Украины к участию в саммите Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) и ЕС, который состоится в июле в Брюсселе.

"Руководитель Офиса Главы государства выразил надежду на дальнейшую взвешенную позицию Бразилии и лично президента Лулы да Силвы по поводу российской вооруженной агрессии РФ против Украины", - пишет пресс-служба.

О чем говорили на брифинге:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что со специальным советником президента Бразилии по международным вопросам, сегодня 11 мая, также встретился глава Украины Владимир Зеленский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.