У Зеленского призвали Данию поддержать Украину на пути в ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Иногда, если очень увлечься политическими напитками, можно увидеть, как с крыши соседнего дома... падает мальчик Исайя. Сегодня Украина, залитая кровью детей, пытается защитить ценности ЕС от "русского варварского мира", - заявил он.

Подоляк призвал Данию не отталкивать Украину, а поддержать предоставление нашей стране статуса кандидата на членство в Евросоюзе.